إسهام الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الجمعة مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، بحث إمكانية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين، وإسهام الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا.

وأكد السراج ضرورة العمل على الإفراج عن الناقلة الليبية بدر التي احتجزت في ميناء بورجات البلغاري في نوفمبر 2017 في أسرع وقت، وأن يجتاز البلدان هذه العقبة .

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلغاري تطلع حكومته لتطوير التعاون الثنائي وعودة الشركات البلغارية للعمل في ليبيا، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المهنيين والعمال والكوادر الفنية البلغارية كانت تعمل في ليبيا.

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