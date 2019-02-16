اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 16/02/2019

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 16 فبراير 2018 من جديد في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.355 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي استقراره على انخفاض في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 4.90 دينار.

بدوره شهد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى استقراره عند مستويات الامس خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.420 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.355 دينار 4.350 دينار اليورو 4.91 دينار 4.83 دينار الجنية الاسترليني 5.44 دينار 5.36 دينار الليرة التركية 0.825 دينار 0.745 دينار الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار الجنية المصري 0.228 دينار 0.220 دينار الدولار الكندي 3.250 دينار 3.170 دينار الدينار الاردني 5.98 دينار 5.90 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 135 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 157.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 180 دينار

كسر الفضة = 1.66 دينار

> اخر اسعار الصكوك

حوالة دبي “دولار” 4.375 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.70 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 3.90 دينار

دولار بالشيك المصدق 4.55 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.