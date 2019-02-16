اقتصاد

تنافس لتحسين خدمات الاتصالات في ليبيا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد احتكار طويل لقطاع الاتصالات في ليبيا طيلة السنوات قبل عام 2011، دخل مؤخراً القطاع الخاص لتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين عن طريق العشرات من الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمة حتى للمناطق البعيدة.

ولم يقتصر تأثير منافسة القطاع الخاص في مجال الاتصالات على الأسعار فقط بل خلقت فرص عمل للعاطلين من الخريجين من مُختلف المجالات.

وشكّلت هذه النقلة دافعاً قوياً لعدد من رجال الأعمال للاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت وتطوير مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى المُنافسة على تقديمها بأسعار مُنافسة.

ويأمل المواطنون في أن تتحسن خدمة الاتصالات في الوقت الذي تتعرض فيه البنية التحتية إلى التهالك بسبب عدم الاستقرار الأمني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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