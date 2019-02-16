نسبة صادمة لمُعدّل البطالة بين شباب ليبيا

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي تحت شعار “مصدر للنمو لم يستغل بعد”، تضمّن مؤشرات حول طبيعة الاقتصاد الليبي.

وتناول التقرير الذي اطلعت 218 على نسخة منه عددا من المؤشرات بحسب أحدث إحصائية خاصة بالاقتصاد الليبي من بينها نسبة البطالة بين الشباب إذ بلغت 45.2% بينما بلغ مستوى البطالة العام 18.7%.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي للعام 2017 بلغ 33.3 مليار دولار بينما كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من ذات العام 4.850 دولار.

وذكر التقرير أن نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين2013/2017 بلغ 25.5%، فيما بلغت نسبة التضخم عن ذات الفترة 15.0%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية