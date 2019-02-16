الوطنية للنفط والبريقة تستمران في تسيير قوافل الوقود والغاز للجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استكمال الاستعدادات لانطلاق القافلة السادسة من مستودع مصراته باتجاه مستودع سبها النفطي يوم غد وهي محملة بمختلف أنواع المحروقات.

من جهته أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة عبر صفحة الشركة على فيسبوك؛ أكد اختفاء مظاهر الازدحام والطوابيرفي معظم المناطق.

وناشد بن كورة كافة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، وذلك إما من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسئولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.”

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