تذبذب بسيط في أسعار الإسمنت بسوق زليتن

تنشر لكم 218 قائمة بأسعار مواد البناء في سوق زليتن اليوم السبت، والتي أظهرت تذبذباً بسيطاً في أسعار الإسمنت مُقارنة مع أسعار اليومين الماضيين، وجاءت الأسعار كالتالي:

إسمنت الاتحاد 20 دينار

إسمنت لبدة 18 دينار

إسمنت العربية 17 دينار

حديد 12 و14 بـ196 دينار

حديد 16 بـ195 دينار

حديد 8 بـ310 دينار

حديد 6 بـ280 دينار

الإسمنت الأبيض 20 دينارا للكيس

بومشي 10 بـ1.32 قرش

بومشي 15 بـ87 قرش

بومشي 10 بـ80 قرش

ياجور بناء 40*20 بـ1.40 دينار

ياجور سقف 16 بـ13.5 دينار للمتر

ياجور سقف 20 بـ16.5 دينار للمتر

سيارة الرملة السايح (غير متوفر)

سيارة الرملة زليتن بـ250 دينار

سيارة الشرشور بـ380 دينار

القرينيليا بناء غرفة بـ50 دينار

القرينيليا ملعقة غرفة بـ70 دينار

سيارة القرينيليا بناء 320 دينار

سيارة القرينيليا ملعقة 400 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية