“مصلحة المطارات” تستعد لتطوير القطاعين العام والخاص

عقدت مصلحة المطارات اجتماعا موسعا استعدادا للندوة العلمية لتطوير العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال المطارات والتي ستقام في الـ24 من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في الندوة مشاريع التنمية بالقطاع، وتطوير المطارات، وتحسين مستوى إيرادات الشركات العامة، الأمر الذي يتطلب مشاركة من القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على الخزانة العامة.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في وقت سابق عن استثمارات جديدة له في قطاع المطارات والنقل والجوي من بينها تأسيس شركة طيران برنيق.

وفي ذات السياق، أشار المصرف إلى أنه يستعد لإنشاء صالة ركاب حديثة داخل مطار بنينا في إطار المشاركة في مشاريع تنموية بين القطاعين العام والخاص.

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