قافلة محروقات سادسة تنطلق غدا نحو الجنوب

أعلنت إدارة شركة البريقة عن استكمال كافة الاستعدادات لإرسال القافلة السادسة من المحروقات المقسمة بين وقود البنزين والديزل بالإضافة إلى غاز الطهي.

وقالت إدارة الإعلام للشركة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” إن القافلة ستنطلق في وقت مبكر من يوم الأحد، وإن الكميات المرسلة سيتم الإعلان عنها فور انطلاق قافلة المحروقات نحو الجنوب.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة عماد بن كورة، للمكتب الإعلامي للشركة أن عمليات ضخ المحروقات من المحطات للمواطنين تسير بشكل جيد وأن الطوابير تقلصت بالمقارنة مع الأشهر الماضية.

وكنات آخر قافلة محروقات استقبلتها محطات توزيع الوقود بالمنطقة الجنوبية في الـ27 من يناير الماضي، ضمن سلسلة قوافل بدأت البريقة في إرسالها إلى المنطقة نهاية العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية