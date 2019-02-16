صنع الله يشيد بعمل موظفي حقلي الفيل وآمال

أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعمل موظفي حقلي الفيل وآمال وحفاظهم على مستويات الإنتاج بالرغم من الظروف المحيطة بالحقلين.

وذكر صنع الله أثناء حديثه عبر الهاتف مع موظفي الحقلين يوم الجمعة أن المؤسسة تسعى إلى تحسين ظروف العمل في الحقول.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال حديثه الى أن المؤسسة تعمل على إنهاء الحظر الجوي المفروض على الطيران.

ومن جانبهم، طالب الموظفون من رئيس المؤسسة العمل على تحسين خدمات النقل البري وتوفير سيارات تسهل عملهم وتُوفّر عليهم الوقت والجهد.

يُشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط دائماً ما يُشدد على حرص المؤسسة على سلامة موظفيها، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها بعض المواقع النفطية مؤخراً.

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