مُبادرة لتنشيط السياحة الداخلية في غدامس

تقرير 218

تساهم السياحة في تنوع مصادر الدخل لأغلب دول العالم ولكن هذه القاعدة لا تشمل ليبيا في ظل غياب تنشيط السياحة الخارجية واعتماد الخزانة العامة على النفط إلا أن محاولة شركة “الجباجب السياحية” في مدينة غدامس نجحت في استثمار عراقة المدينة القديمة وجمال الصحراء الغدامسية لتنظيم رحلة تنشيط للسياحة الداخلية ضمت 45 زائرا.

ومن شأن مثل هذه الرحلات الداخلية أن تسهم في تنشيط قطاعات عدة من بينها الفنادق والمطاعم بالإضافة لتشغيل المرشدين السياحيين والفرق الفنية الشعبية والمواصلات والنقل.

وتزينت الرحلة بزيارة منطقة جبل رأس الغول الحدودية مع تونس والجزائر، ويأمل القائمون على النشاط السياحي في غدامس استمرار مثل هذه الرحلات السياحية التي من شأنها الرفع من الوقع الاقتصادي لكافة القطاعات الخدمية.

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