سوق الجمعة في تيجي.. أسعار تكوي جيب المواطن

تقرير 218

تجولت كاميرا 218 في سوق الجمعة بمدينة تيجي للاستماع إلى آراء المواطنين حول ملف الأسعار الذي يشغل الشارع الليبي منذ نحو 7 أعوام، وازدادت الاستفهامات التي تدور حوله عقب اعتماد خطة الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي من قبل المجلس الرئاسي.

ولم يُستثنَ سوق الجُمعة من سيناريو مشاهد الغلاء والأسعار المُبالغ فيها الذي تُعاني منه أغلب المناطق الليبية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع قيمة الدينار بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

واشتكى أغلب المُواطنين خلال حديثهم لكاميرا 218 من ارتفاع الأسعار الذي غالباً ما يدفعهم لإدارة ظهرهم عن الكثير من المواد الأساسية والاكتفاء باقتناء المواد الضرورية فقط بسبب الأزمة التي أجبرتهم على البحث عمّا يُناسب جيبهم بالدرجة الأولى والأخيرة.

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