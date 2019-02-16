ترجيح البدء بمراجعة عمل “المركزي” في أبريل

رجح مصدر مطلع لقناة “218” اليوم السبت، اختيار الشركة المتخصصة في المراجعة الدولية على عمل المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء في أبريل المقبل على أن تنطلق أعمال المراجعة في الشهر ذاته.

وأشار ذات المصدر خلال حديثة لقناة “218” إلى أن “المركزي” في طرابلس لم يختر ممثلة حتى اللحظة للجنة التي ستتكون من 3 شخصيات والتي ستختار شركة المراجعة الدولية.

وكانت “218” قد علمت في وقت سابق أنه قد تم اختيار مسؤول فريق طباعة العملة في مركزي البيضاء علي الجهاني عضوا في اللجنة، فيما رُشّح للعضوية الثانية اقتصادي أميركي يدعى “وولكر”، وهو مسؤول الملف الاقتصادي في ليبيا التابع للمبعوث الأممي غسان سلامة، بينما لم يحسم المصرف المركزي في طرابلس أمره حتى الآن بخصوص اختيار ممثله في اللجنة.

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