بسبب تراجع الامارات عن اتمام الصفقة.. إيرباص تُعلن إغلاق خط انتاج طائرات “إيه 380”

أعلنت مجموعة “إيرباص” الأوروبية الخميس، وقف إنتاج طائرات “إيه 380” العملاقة، وتوقف تسليمها في 2021، في ظل تراجع دولة الإمارات عن اتمام صفقة مبرمة معها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، توماس إيندرز، في بيان: “إن سجل طلبياتنا لم يعد كافياً لمواصلة إنتاج طائرات (إيه 380)”، موضحاً أن هذا الأمر “يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021”.

وأشارت طيران الإمارات، وهي أكبر مشتر للطائرة إيه 380، إلى أنها ستتسلم 14 طائرة منها بدءا من 2019 وحتى نهاية 2021.

وجاء هذا القرار بعد إعلان “طيران الإمارات” إلغاء طلبية على 39 طائرة، بسبب عدم الوصول إلى حل لتحسين محركات الطائرة.

وذكرت طيران الإمارات أنها طلبت بدلاً من طائرات “إيه 380” شراء أربعين طائرة “إيه 330- نيو”، وثلاثين “إيه 350″، قيمتها 21.4 مليار دولار.

