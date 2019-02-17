إيرادات ليبيا النفطية بعد فبراير.. “سقوط حُر”

شهدت إيرادات ليبيا من قطاع النفط خلال الـ7 سنوات الماضية تبايناً ملحوظاً كان ناتجاً مُتوقعاً للاضطرابات الأمنية والسياسية التي مرّت بها البلاد.

وبداية من عام 2012، بلغت إيرادات ليبيا النفطية مع نهاية العام 73.3 مليار دينار، وهي القيمة الأكبر خلال السنوات الماضية.

وبلغت إيرادات ليبيا النفطية عام 2013 مقدار 51.7 مليار دينار، قبل أن تتراجع بشكل كبير في عام 2014 إلى 19.9 مليار دينار.

واستمرت رحلة تراجع الإيرادات النفطية إلى عام 2015 إذ بلغت حينها 10.5 مليارات دينار، وبالانتقال إلى عام 2016 فقد سجلت إيرادات النفط 6.6 مليارات دينار وهي القيمة الأقل خلال السنوات الـ7 الماضية.

واستقبلت خزائن ليبيا مبلغ 19.2 مليار دينار مع نهاية عام 2017، ومن ثُم قفزت الإيرادات عام 2018 إلى 33.5 مليار دينار.

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