اقتصاد

إيرادات ليبيا النفطية بعد فبراير.. “سقوط حُر”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إيرادات ليبيا من قطاع النفط خلال الـ7 سنوات الماضية تبايناً ملحوظاً كان ناتجاً مُتوقعاً للاضطرابات الأمنية والسياسية التي مرّت بها البلاد.

وبداية من عام 2012، بلغت إيرادات ليبيا النفطية مع نهاية العام 73.3 مليار دينار، وهي القيمة الأكبر خلال السنوات الماضية.

وبلغت إيرادات ليبيا النفطية عام 2013 مقدار 51.7 مليار دينار، قبل أن تتراجع بشكل كبير في عام 2014 إلى 19.9 مليار دينار.

واستمرت رحلة تراجع الإيرادات النفطية إلى عام 2015 إذ بلغت حينها 10.5 مليارات دينار، وبالانتقال إلى عام 2016 فقد سجلت إيرادات النفط 6.6 مليارات دينار وهي القيمة الأقل خلال السنوات الـ7 الماضية.

واستقبلت خزائن ليبيا مبلغ 19.2 مليار دينار مع نهاية عام 2017، ومن ثُم قفزت الإيرادات عام 2018 إلى 33.5 مليار دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لا يمكن وصف حجم الزمزكه والانحطاط بالدعايه للنظام افسد الحرث والنسل 42عام..سقوط حر لليبيا كان منذ انقلاب 69 ب استغلال موارد ليبيا للنزوات ملازم مشكوك في اصله..توا يعني لما كان ايرادات ليبيا للنفط قبل فبرلير 201172مليار ماذا استفاد المواطن علشان تنوح عليه توا لما إيراداته 30مليار ..تقدر تفهمني يا فطحول… تما هم رايحات عند اليهود والامريكان..والا غير اهو بتطلع مخانب اللي بعد فبراير 2011اسواا من قبلها.. تماهم منفس المخانب غير غيرو جلودهم.. ماصح وجهك وبهتك

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