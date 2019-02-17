السراج يتطلع لشراكة ليبية صينية في عدة مجالات اقتصادية

طرابلس-العنوان

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس السبت عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أعرب جيشي عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة.

من جانبه عبر السراج عن تقديره لموقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية مؤكدا على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين، وأعرب عن رغبة حكومة الوفاق الوطني بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات.

وتحدث السراج خلال اللقاء عن الوضع السياسي ومستجداته مشيرا إلى دعم الحكومة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لعقد مؤتمر وطني جامع، يضع خارطة طريق ملزمة للجميع لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج أنه في موازاة ما يبذل من جهد وتفاعل مع المسار السياسي، تم اعتماد برنامجا للإصلاح الاقتصادي يشمل حزمة من الإجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد، وقال إن هذه الاصلاحات تعتبر قاعدة لإطلاق مرحلة البناء والتعمير.

وأعرب السراج عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات، وأشار إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا، وفي السياق نفسه دعا السراج إلى زيارة وفد اقتصادي صيني إلى طرابلس.

وقال السراج بأنه حرص على أن يواكب الاصلاح الاقتصادي إصلاحاً للمنظومة الأمنية من خلال ترتيبات لإرساء النظام العام في العاصمة وما حولها، ستمتد لتشمل المدن الليبية الأخرى.

وطالب السراج الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية، كما طالب أن تدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية