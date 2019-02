21 شركة سوريّة تُشارك بمعرض الغداء العالمي

بمشاركة سورية بدأت اليوم فعاليات معرض الغذاء العالمي “غلف فود” في دبي المتخصص في مجال الأغذية والمشروبات.

وتتمثل المشاركة السورية بجناح، يضم 21 شركة سورية متخصصة بالصناعات الغذائية وموزعة بين الكونسروة والمعلبات بأنواعها والبن والمشروبات الساخنة، وزيت الزيتون والبسكويت والحلويات والفواكه المجففة والتوابل، بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرة أجنحة مستقلة للشركات السورية التي ينتشر وكلاؤها حول العالم وبمساحات كبيرة.

وأكد “إياد محمد” رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوري في تصريح لـ “سانا” أهمية وجود المنتجات السورية في مثل هذه المعارض باعتبارها نافذة مهمة على الأسواق العالمية يمكن أن يحقق المشاركون فيها عقودا وصفقات كبيرة إضافة إلى أنها فرصة لالتقاء الوكلاء حول العالم.

من جهته أشار مدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات “إبراهيم ميدا” إلى قيام الهيئة بدعم المصدرين والصناعيين السوريين للمشاركة في هذه المعارض الكبيرة حتى تصل إلى مرحلة قيامها بمشاركات فردية كبيرة، بعد تحقيق الانتشار العالمي، لافتاً إلى أن يوم الافتتاح شهد إقبالا كبيرا من الزوار المهتمين بالصناعة السورية الأمر الذي يدل على قدرة المنتج السوري على إثبات وجوده في المحافل الاقتصادية الكبيرة.

ويعتبر معرض “غلف فود” المنصة المتخصصة لخبراء قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم ويمتد على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية.

