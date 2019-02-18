السراج يدعو الصين للدفاع عن طلب ليبيا بإدارة الأصول المجمدة

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في لقائه مع عضو الحزب الحاكم في جمهورية الصين يانغ جيشي، طالب الصين بدعم طلب ليبيا من خلال عضويتها في مجلس الامن في السماح لها بإدارة أصولها المجمدة في الخارج للحد من الخسائر التي تلحق تلك الأموال.

كما عبر السراج عن رغبته بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مختلف المجالات من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات.

من جهته أكد يانغ جيشي حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي رغبة بلاده في تعزيز هذا التعاون، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة وتلبية احتياجاته.

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