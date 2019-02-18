أسعار خام برنت ترتفع بنحو 25% منذ بداية العام الحالي

ارتفع سعر خام مزيج برنت في الأسواق العالمية، الاثنين، بنحو 25% منذ بداية العام، ماضيا صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول من العام منذ 2011، بفضل التزام منظمة أوبك وشركائها بخفض الإنتاج.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، أن سعر مزيج خام برنت استقر وسط تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، وفق رويترز، إلى 66.19 دولارا للبرميل بحلول منتصف اليوم، بعدما أن لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولارا، وفق الوكالة.

يشار إلى أن أسعار خام النفط برنت تأثرت في ديسمبر 2018 بعد ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه على يد مجموعة تتبع حرس المنشآت النفطية.

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