المالية تُحدد إجراءات صرف مرتبات الموظفين الجدد

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق عبر صفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، عن الإجراءات المطلوبة لصرف مرتبات المعينين الجدد.

وتشمل تلك الإجراءات ضرورة وجود ملاك وظيفي معتمد، والإعلان في وسائل الإعلام عن وجود وظائف شاغرة والتخصصات والشروط المقبولة، كما سيجري امتحان القبول من قبل لجان متخصصة بالقطاع والاعتماد من قبل لجنة شؤون العاملين بالجهة.

كما اشترطت إدارة الميزانية موافقة لجنة الاستخدام في وزارة العمل والتأهيل والتقدم لديوان المحاسبة لمراجعة الإجراءات المذكورة، والإدراج ضمن مشروع الميزانية للجهة والتقدم به لوزارة المالية للموافقة على تخصيص المبلغ، وأخيرا مطابقة الرقم الوطني لفحص الازدواجية.

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