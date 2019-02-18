وسط إنتقادات واسعة.. الصديق الكبير يوضح اخر المستجدات بشأن منحة “أرباب الأسر” وسبب تأخيرها

أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير اخر المستجدات الخاصة بمنحة أرباب الاسر التي كان من المتوقع صرفها خلال هذا الشهر وفقاً لتقديرات مسؤولين.

وأكد الكبير في تصريحات إعلامية خلال الاعلان عن الاصدار الثاني من الدينار الليبي, إستمرار توقف صرف منحة أرباب الأسر.

وعلل الكبير سبب تأخير صرف منحة أرباب الاسر على خلفية التلاعب الحاصل فى منظومة الرقم الوطني.

وأضاف أن الإشكالية تتعلق بالتزييف الموجود فى منظومة الرقم الوطني مؤكداً عدم معرفتهم فى المصرف المركزي بحجم التزييف الموجود فى المنظومة ومدى عمقه.

وبين الكبير أن المهم أكثر من منحة الـ ” 500 دولار ” هو أن يكون هناك قاعدة بيانات سليمة ذلك لأن تؤسس لجوازات السفر والبطاقات الشخصية وبقية المعاملات الأخرى .

وشدد الكبير إلى أن المسالة من شأنها الإضرار بالأمن القومي مؤكداً جاهزيتهم لصرف هذه المنحة فور الإنتهاء مما وصفه بـ” تنظيف قاعدة بيانات الرقم الوطني”.

وأنتقد العديد من المواطنين هذه التصريحات، خاصة وأن الحديث عن تحديث منظومة الرقم الوطني جرى الحديث عنها عدة مرات في السنوات السابقة، كما أكدوا أن الضغوطات الدولية هي من فرضت هذا الاجراء على خلفية الفساد الكبير في هذه المنحة بعد تخوف المسؤولين من أن تفوح رائحة فساد كبيرة قد تطيح بالعديد مطالبين النائب العام بالتحقيق في التجاوزات السابقة.

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