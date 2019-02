«نيسان» تُوقعّ اتفاقاً لإقامة مصنع “لتجميع السيارات” في الجزائر

وقعت Nissan Motor، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اتفاق مشروع مشترك مع شريك جزائري من القطاع الخاص لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بتكلفة تبلغ 160 مليون دولار.

وقال نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند، لدى نيسان أثناء مراسم التوقيع بالجزائر، “بيمان كارجر” إنه من المنتظر أن يبدأ المصنع، الذي يقع بالقرب من مدينة وهران في غرب الجزائر، الإنتاج في النصف الأول من 2020، بطاقة 63 ألفاً و500 سيارة سنوياً.

وستحصل بموجب هذا الاتفاق مجموعة حسناوي، شريك Nissan، على حصة أغلبية في المشروع الذي من المتوقع أن يخلق 1800 وظيفة.

وحظرت الجزائر استيراد السيارات في إطار محاولة لخفض الإنفاق، بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وقال سفيان حسناوي مالك مجموعة حسناوي إن شركته تريد المساهمة في تنويع موارد اقتصاد الجزائر.

وتحاول الجزائر اجتذاب استثمارات أجنبية لتطوير القطاعات خارج الطاقة، التي تشكل ستة في المئة فقط من إيرادات الصادرات.

وقال كارجر “الجزائر بلد كبير بالنسبة لنا. بفضل دعم الحكومة، تمكنا من إبرام تلك الصفقة”، وتمشل الصفقة أيضاً قيام طاقم من نيسان بتدريب موظفي المصنع.

