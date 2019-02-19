“اقتصاد الوفاق” تنقل بعض اختصاصاتها إلى البلديات

أعلنت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوفاق أمس، الاثنين، نقل بعض اختصاصاتها التي لها صلة بالإدارات المحلية إلى البلديات وذلك في خطوة مُهمة بعد عدد من الاجتماعات التشاورية المتواصلة بين وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز إدارة الحكم المحلي للبلديات وتمكين الإدارات ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية في إطار تفعيل القانون 59 للعام 2012.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا الإجراء سيُساعد في تسهيل حصول المواطنين بمُختلف البلديات على الخدمات المُتعلقة بالنشاطات الصناعية والاقتصادية.

وتقوم وزارة الاقتصاد بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين أبرزها عن طريق صندوق موازنة الأسعار الذي يوزع سلعا غذائية مباشرة للمواطنين عن طريق الجمعيات الاستهلاكية التي تضم 750 ألف أسرة أيْ نحو 4 ملايين مواطن.

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