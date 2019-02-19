تهالك شديد يُهدد أرشيف مصرف شمال أفريقيا في بدر

تقرير 218

لم تعد مشكلة السيولة النقدية الوحيدة التي يعانيها زبائن مصرف شمال أفريقيا فرع مدينة بدر حيث أصبح لتهالك البنية التحتية أثراً واضحا على مبنى المصرف الأمر الذي يشكل خطرا على أرشيفه بما فيه معاملات الزبائن التي ربما تتعرض للهلاك بسبب دخول مياه الأمطار من الجدران والأسقف.

ولم تتوقف الأزمات التي يُعانيها مبنى المصرف المُتهالك عند ذلك فقط، حيث سبق ذلك عمليات متكررة لعمليات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، قبل أن تحل المشكلة بشكل جزئي بعد حصول المصرف على مولد كهربائي يسد حاجته للعمل.

ويتخوّف كثيرون من احتمالية تلف المنظومات المصرفية للفرع، والتي في حال حدوثها ستُكبّد الإدارة العامة لمصرف شمال أفريقيا خسارة تفوق تكلفة الصيانة التي يحتاجها المبنى، أو تكلفة إنشاء مقر جديد.

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