نائب بالرئاسي الليبي يبحث مع السفير التركي عودة الشركات التركية للبلاد

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، سرهات أكسن، عودة الشركات التركية إلى ليبيا لإتمام المشاريع المعلقة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة هذا الموضوع ستواصل اجتماعاتها قريبا لإيجاد حلول للمسائل التي تقف عقبة أمام عودة الشركات.

وناقش اللقاء الذي جرى أمس الإثنين، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين، إضافة إلى تطوير العلاقات الثقافية، ورغبة الحكومة التركية في زيادة المنح الدراسية للطلبة الليبيين، والعمل على افتتاح مركز ثقافي تركي في ليبيا، لتوثيق التبادل الثقافي بين البلدين.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، قد بحث الأسبوع الماضي مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، عودة الشركات التركية إلى ليبيا، لما لها من دور في التنمية، إضافة إلى مواكبتها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي وقت سابق أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال لقائه بوزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، على أهمية عودة الشركات التركية، للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار، وتفعيل المشاريع المتوقفة في مجالي الكهرباء والطاقة، وبالأخص مشروع محطة أوباري البخارية، جنوب غرب ليبيا.

وأضاف أوغلو أن تركيا ستبذل كل ما بوسعها، لعودة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لليبيا، وتشجيع شركاتها للعودة إلى العمل في ليبيا.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن هناك بعض الشركات التركية قد بدأت بالتحضير للعودة؛ مطالبا في الوقت ذاته الجهات الليبية بتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة الشركات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر