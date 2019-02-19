الحبري ينفي سطو صدام حفتر على 639 مليون دينار

نفى محافظ المصرف المركزي البيضاء بالنيابة علي الحبري، ما كشف عنه تقرير فريق الخبراء الأممي من أن الكتيبة 106 التي يقودها نجل خليفة حفتر صدام، سطت على 639 مليون دينار ليبي، و 159 مليون يورو، ومليون و 900 ألف دولار.

وأكد الحبري للأحرار أن المبالغ المشار إليها من فريق الخبراء قد أتلفت بنسب متفاوتة بسبب مياه الصرف الصحي التي غمرتها، وأنهم أعدموا 410 ملايين دينار وأنهم باعوا 26 مليون يورو من مجموع 45 مليون يورو ملوثة بتسعة أنواع من البكتيريا، وأن الأطراف المتعاقد معها تحول تلك العملات إلى تركيا لتنظيفها ثم بيعها من جديد في السوق السوداء في ليبيا.

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