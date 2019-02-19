اقتصاد

روسيا تتجاوز السعودية في إنتاج النفط

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر تقرير البيانات النفطية المشتركة “جودي أن روسيا تجاوزت المملكة العربية السعودية من حيث إنتاج النفط بمقدار 10.738 مليون برميل يومياً، حيث احتلت في ديسمبر 2018، المرتبة الثانية

وارتفع حجم الإنتاج في روسيا، وفقا لتقرير جودي بنسبة 0.08 في المائة مقارنة مع نوفمبر، بينما انخفض في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة، وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 4.06 في المائة.

وتصدرت الولايات المتحدة البيانات النفطية من من حيث إنتاج النفط حيث أنتجت ما يعادل 11.658 مليون برميل من النفط يوميا في ديسمبر، لتحتفظ بمكانتها كأكبر منتج للنفط، فيما احتلت السعودية المركز الثالث بحجم إنتاج 10.643 مليون برميل يومياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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