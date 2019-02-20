بنت بيه: وقفة احتجاجية بمصرف الصحاري بسبب تردي الخدمات

نظم زبائن مصرف الصحاري فرع بنت بية مؤخرا وقفة احتجاجية أمام المصرف بسبب تردي الخدمات.
وطالب زبائن المصرف في بيان لهم بتحسين آداء الموظفين وتدريبهم على المنظومة الجديدة، وضرورة الإسراع في استخراج الصكوك، إلى جانب العدالة في توزيع السيولة النقدية.
نظم زبائن مصرف الصحاري فرع بنت بية مؤخرا وقفة احتجاجية أمام المصرف بسبب تردي الخدمات.
وطالب زبائن المصرف في بيان لهم بتحسين آداء الموظفين وتدريبهم على المنظومة الجديدة، وضرورة الإسراع في استخراج الصكوك، إلى جانب العدالة في توزيع السيولة النقدية.
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