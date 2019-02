المركزي التونسي.. نسبة التضخّم ستنخفض خلال هذا العام

توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم “الاربعاء”، تراجع معدل التضخم في البلاد بنهاية العام الجاري الى أقل من 7 في المائة على اثر قرار رفع سعر الفائدة.

ودافع العباسي عن قرار رفع سعر الفائدة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قائلاً “إذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء، فان نسبة التضخم في تونس ستزيد برقمين”.

وتوقع في المُقابل، أن يساهم هذا القرار في التحكم في نسبة التضخم في نهاية العام الجاري، إلى أقل من 7 % (ستتراوح ما بين 6.8 %، و6.9 %).

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر أمس الثلاثاء رفع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، لتبلغ بذلك 7.75 %.

وأرجع البنك هذا القرار، إلى ما وصفه بـ”عدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية لعجز ميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من آفاق التضخم”.

وتسبب القرار في اثارة انتقادات في تونس للسياسة المالية للبنك المركزي.

