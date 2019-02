اتفاق روسي إماراتي على تنمية مشروع “آوروس” للسيارات الفارهة

قال وزير التجارة والصناعة الروسي “دينيس مانتوروف” إن بلاده اتفقت مع الإمارات على تنمية مشروع “آوروس” للسيارات الفارهة مع إمكانية إنشاء محطات لتجميع سيارات الدفع الرباعي في الإمارات.

وخلال حواره مع قناة روسيا اليوم، لفت إلى أن موسكو تعمل مع الإمارات منذ وقت طويل وباتجاهات كثيرة: “وبالدرجة الأولى قمنا بتأسيس صندوق مشترك للاستثمارات بسبعة مليارات دولار، وحتى الآن استثمرنا 1.5 مليارا في أكثر من 40 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها قطاع النفط والغاز”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق مع الإمارات على تطوير التعاون في صناعة المواد المؤلفة وصناعة الألمنيوم”.

ومطلع الأسبوع الجاري، وقعت شركتا “توازن” الإماراتية والمعهد الروسي لبحوث السيارات اتفاقا للشراكة بالمشروع التي تحصلت الشركة الإماراتية بموجبه شريكا استراتيجياً في المشروع الروسي للسيارات الفارهة “آوروس”.

وتمتلك “توازن” في مشروع “آوروس” حصة نسبتها 36%، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارات في روسيا خلال العام الجاري.

