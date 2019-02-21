ارتفاع جديد لأسعار الدولار واليورو مقابل الدينار

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء في طرابلس وزليتن ارتفاعها أمام الدينار مع بداية تداولات المتعاملين اليوم الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 4.54 دنانير محققا بذلك مكسبا قدره 14 قرشا بالمقارنة مع سعر أمس الأربعاء.

وعاد سعر اليورو للارتفاع مجددا حيث تم تداوله في السوق السوداء بـ5.08 دنانير مرتفعا بقيمة 4 قروش بالمقارنة مع أمس.

اما الذهب كسر عيار 18 فقد تم تداوله في سوق المشير بمدينة طرابلس صباح اليوم بـ 144 دينارا بزيادة قيمتها 4 دنانير مُقابل سعره بتعاملات السوق أمس.

هذا وأسهمت الأنباء بشأن تأجيل ميعاد صرف المنحة المالية المخصصة لأرباب الأسر البالغ قيمتها 500 دولار في ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية.

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