اقتصاد

ارتفاع جديد لأسعار الدولار واليورو مقابل الدينار

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء في طرابلس وزليتن ارتفاعها أمام الدينار مع بداية تداولات المتعاملين اليوم الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 4.54 دنانير محققا بذلك مكسبا قدره 14 قرشا بالمقارنة مع سعر أمس الأربعاء.

وعاد سعر اليورو للارتفاع مجددا حيث تم تداوله في السوق السوداء بـ5.08 دنانير مرتفعا بقيمة 4 قروش بالمقارنة مع أمس.

اما الذهب كسر عيار 18 فقد تم تداوله في سوق المشير بمدينة طرابلس صباح اليوم بـ 144 دينارا بزيادة قيمتها 4 دنانير مُقابل سعره بتعاملات السوق أمس.

هذا وأسهمت الأنباء بشأن تأجيل ميعاد صرف المنحة المالية المخصصة لأرباب الأسر البالغ قيمتها 500 دولار في ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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