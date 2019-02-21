الليبية للإسمنت: نستهدف زيادة قدرتنا الإنتاجية

قال المدير التنفيذي للشركة الليبية للإسمنت روبرت سولمن إن الشركة ستستأنف أعمالها في مدينة بنغازي كمرحلة أولى وستستهدف خلال الفترة القادمة زيادة قدرتها الانتاجية من مليونين ومئتي ألف طن سنويا إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طن سنويا.

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