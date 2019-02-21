المركزي يُصدر بيانات ميزان مدفوعات 2017

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانات خاصة بميزان المدفوعات عن العام 2017 شملت جميع التفاصيل الخاصة بالميزان، وأوضحت أن تحسنا كبيرا قد حدث، ويُعتبر الأول منذ العام 2013 نتيجة ارتفاع إيرادات النفط.

وأوضحت البيانات أن الميزان حقق فائضا بقيمة 3.5 مليارات دينار بينما بلغ العجز في عام 2016- 9.7 مليارت دينار.

أما الميزان التجاري فقد شهد تحسنا ملحوظا في العام 2017 وسجل فائضا بلغ 11.5 بينما سجل في عام 2016 – 1.6مليار دينار.

وذكرت البيانات أيضا ارتفاع العجز في عمليات خدمات الدخل والتحويلات، وقفز إلى 5.4 مليارات دينار بزيادة 1.4 مليار دينار عن عام 2016 الذي سجل فيه المصرف عجزا قدره 4 مليارات دينار.

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