اقتصاد

لجنة وزارية لمتابعة إقرار الترتيبات المالية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع المقترح للترتيبات المالية ومناقشة الملاحظات الفنية بشأنه تمهيدا لاعتماده خلال الفترة القادمة.

وأوضح المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأول للعام 2019، الذي عقد بمقره، الخميس، برئاسة فائز السراج، أن اللجنة المُشكّلة تضم القطاعات ذات العلاقة وتتولى مهمة التواصل مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع تم تخصيصه لمناقشة الترتيبات المالية للعام الجاري، حيث أثيرت جملة من الملاحظات حول مشروع الترتيبات.

ولم يوضح المكتب طبيعة تلك الملاحظات، وإن كان هناك خلافات أو مع ديوان المحاسبة حول الترتيبات المالية أم لا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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