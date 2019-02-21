التكوري ينفي تحديد موعد لقطع كهرباء غات 

نفى رئيس المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء محمد التكوري لـ218 الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد 23 من فبراير الجاري لقطع الكهرباء على مدينة غات لغرض الصيانة أو إيصال شبكتها بأي محطة كهربائية أخرى.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان يقول إن الكهرباء تنقطع عن كامل المدينة لغرض تنفيذ أعمال صيانة على شبكتها، الأمر الذي أثار تساؤل أهالي غات.

وأشار التكوري خلال حديثة مع 218 أن أي إصلاحات على مستوى الشبكة ستقوم الشركة بالإعلان عنه عبر كافة الوسائل بشكل مباشر وواضح للجميع.

يذكر أن رئيس المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء سبق وأن نفى أيضا في تصريحات خاصة لــ218 أي أعمال تشغيل لمحطة اوباري في هذا الشهر، بعد أن تواردت أنباء حول تحديد موعد لاستئناف عملها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية