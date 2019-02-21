الدولار يحافظ على مكاسبه بالسوق الموازية رغم محاولات المركزي تبرير تصريحات الكبير

حافظت العملات الأجنبية في السوق السوداء على مكاسبها أمام الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية مساء اليوم.

وسجل صرف الدولار الأميركي 4.5375 دنانير ليستقر عند أعلى مستوياته خلال العام 2019 وكان قد سجل خلال التعاملات المسائية 4.55 دينار.

وحافظ الدولار على ارتفاعه على الرغم من محاولات المصرف المركزي للتبرير عن تصريحات الصديق الكبير التي أعلن خلالها استمرار توقف صرف المنحة بسبب خلل في منظومة الرقم الوطني محملا مصلحة الاحوال المدنية مسؤولية التأخير لوجود حالات تزوير كبيرة.

وحافظ سعر اليورو على ارتفاعه حيث تم تداوله في السوق السوداء بـ 5.070 دنانير ليستمر فوق حاجز الـ5 دينار.

كما استمر الجنية الاسترليني على صعوده ليسجل 5.70 دينار بختام التداولات.

اما الذهب كسر عيار 18 فقد تم استقر في سوق المشير عند 142 دينارا.

وتسببت أنباء تأجيل موعد صرف منحة أرباب الأسر والبالغ قيمتها 500 دولار، بالتأثر بشكل مباشر برفع أسعار الدولار بشكل تدريجي.

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