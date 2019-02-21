لأول مرة بـ12 عاما.. التضخم في ليبيا “تحت الصفر”

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الخميس، نشرته الاقتصادية للربع الرابع من عام 2018، والتي أظهرت أن معدل التضخم العام انخفض وسجل (1.2-) بالمائة وهي المرة لأولى في 12 عاما التي يكون فيها معدل التضخم تحت الصفر.

وكان معدل التضخم العام سجّل في الربع الثالث من السنة نفسها عند 9.4% بالمائة، بينما بلغ معدل التضخم العام في الربع الثاني في السنة الماضية 11.6 بالمائة، وبحسب النشرة الاقتصادية للمركزي فقد بلغ المعدل العام للتضخم 19.5 بالمائة.

ويعد معدل التضخم تحت الصفر مؤشرا غير جيد للاقتصاد، وبدل على تراجع القدرة الشرائية واحتمالية حدوث ركود عام يتوقع أن ينتج عنه ارتفاع في نسب البطالة.

ويرى مراقبون أن الدولة الناجحة في سياستها الاقتصادية تكون قادرة على التحكم في معدلات التضخم.

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