“مؤسسة النفط” قلقة من التطورات في “الفيل”

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته مساء السبت، عن قلقها من التطورات حول حقل الفيل النفطي.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت غرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش الوطني بسطت سيطرتها سلميا على الحقل الفيل، وأضافت الغرفة في بيان إن القوات تقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه الى حرس المنشآت النفطية.

ونقلت “رويترز” عن متحدث باسم “الوطنية للنفط” أن المؤسسة وتؤكد متابعتها للأوضاع عن كثب لضمان سلامة عامليها.

ولاحقا أكد مهندس يعمل في الحقل إن الإنتاج ما يزال عند 75 ألف برميل يوميا، مؤكدا عدم نشوب اشتباكات في المنطقة.

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