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اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 22/02/2019

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 فبراير 2018 استقراره على ارتفاع ملحوظ في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.5375 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي على حالة الصعود في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.07 دينار.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 5.700 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات اليوم بالسوق الموازية

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.5375 دينار 4.530 دينار
اليورو 5.07 دينار 4.99 دينار
الجنية الاسترليني 5.70 دينار 5.62 دينار
الليرة التركية 0.850 دينار 0.770 دينار
الدينار التونسي 1.43 دينار 1.35 دينار
الجنية المصري 0.245 دينار 0.237 دينار
الدولار الكندي 3.360 دينار 3.280 دينار
الدينار الاردني 6.20 دينار 6.12 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 142 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 165.6 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 189.3 دينار
كسر الفضة = 1.86 دينار

> اخر اسعار الصكوك
حوالة دبي “دولار” 4.580 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار = 3.75 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.00 دينار
دولار بالشيك المصدق 4.70 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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