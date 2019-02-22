الدولار الامريكي يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

يتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل خسائر بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الذي سينتهي اليوم لتكون بذلك أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في نحو شهر.

وخيّم الهبوط على أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه الورقة الخضراء إلى تسجيل أكبر خسائرها الأسبوعية في نحو شهر.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1340 دولار لكل يورو.\

في حين صعد الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 0.1% ليسجل 110.83 ين كما سجل زيادة أمام العملة البريطانية بنحو 0.2% ليسجل الجنيه الإسترليني 1.3019 دولار.

بينما تراجعت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.08% ليهبط الدولار إلى 1.0002 فرانك.

أما بالنسبة للمؤشر الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 من العملات الرئيسية فسجل تراجعاً هامشياً بنسبة 0.07% إلى 96.542.

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