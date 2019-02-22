نشاط مُكثف لناقلات التصدير من البريقة والزويتينة

سجل ميناءَا البريقة والزويتنة خلال الساعات الماضية حالات تصدير مكثفة للنفط الخام عبر نواقل أجنبية كان آخرها ناقلة النفط “بيسلي روز” التي حملت على متنها 600 ألف برميل.

سبق ذلك دخول 3 نواقل نفطية من المُنتظر أن تحمل على متنها 27 طنا من الديزل بالإضافة إلى 600 ألف برميل من النفط الخام، فيما ستنقل الناقلة الثالثة 12 ألف طن من الزيت الثقيل.

وسبق أن صرّح مصدر من ميناء السدرة أن الميناء أضاف 4 مضخات جديدة للناقلات النفطية من شأنها أن تسرع عمليات الضخ اليومية، الأمر الذي سيساهم في الرفع من القدرة الاستيعابية للميناء، ودخول 4 ناقلات على الرصيف النفطي في وقت واحد.

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