السوق الموازية: الدولار يحافظ على مستوياته المرتفعة امام الدينار الليبي

شهد سعر صرف الدولار الامريكي حفاظه على مستوياته المرتفعة أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الجمعة.

وقال متابعون ومتداولون على صفحات التواصل الاجتماعي وغرف الواتساب انه جرى تداول سعر الدولار مقابل 4.52 و4.51 و4.50 للبيع والشراء .

فيما بلغت قيمة حوالة تركيا ودبي 4.56 و4.57 دينار، كما بلغ سعر الدولار بالشيك المصدق ” 4.715″ دينار.

فيما سجل اليورو والاسترليني استقرارهما امام الدينار بـ 5.07 دينار و5.70 دينار على التوالي.

وجاء ارتفاع الدولار منتصف هذه الاسبوع على خلفية تصريحات سلبية اطلقها الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بطرابلس والذي اعلن خلالها بإستمرار ايقاف صرف منحة ارباب الاسر والتي كان من المتوقع ان تؤثر بشكل كبير على سعر العملة في السوق الموازية.

وانتقد العديد من المواطنين هذه التصريحات التي جاءت بشكل سلبي على الدينار كما توقع متعاملون ومتداولون استمرار موجة الارتفاع على خلفية عدم تحديد موعد ثابت لصرف منحة ارباب الاسر وسط تسريبات وانباء للمصرف واعلاميين تابعين له في محاولة للتأثير على اسعار الصرف.

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