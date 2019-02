الإمارات تدشن ٦ مراكز تجارية عالمية في مصر تُوفر 5 آلاف فرصة عمل

المتوسط:

أفاد الشيخ ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان، ورئيس المجموعة الإماراتية للتنمية هوريزون، بأن المجموعة تستعد لضخ أولى استثماراتها في السوق المصري، الذي يعد الأضخم للمجموعة من حيث التكلفة.

وقال النعيمي، خلال بيان صحفي له، إن الاستثمارات الجديدة ستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلي أن المجموعة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن استثماراتها الجديدة، وذلك بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة وعلي رأسهم السفير الإماراتي.

وأضاف النعيمي، أن اتجاه مجموعة هوريزون للتنمية الاماراتية لضخ استثماراتها الضخمة في مصر جاء نظراً للثقة القوية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، إلي جانب جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ما جعلها الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا، ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح النعيمي، أن مناخ الاستثمار في مصر واعد نظراً لما حققته القاهرة من طفرات استثمارية كبيرة وفقاً لما أعلنه البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بالاستثمار في منطقة كينج مريوط، التي ستشهد انطلاقة عالمية للاستثمار فيها مجموعة “هوريزون” بالتعاون مع مجموعة انفينتى فيجن (Infinity Vision)، التي تعتبر أول مجموعتان عربيتان تتسابقا للاستثمار في هذه المنطقة.

وقال رئيس المجموعة الإماراتية للتنمية “هوريزون”، إن خطوات مصر الثابتة لجذب الاستثمارات العربية المختلفة في كافة القطاعات كان سبباً رئيسيا للدخول في السوق المصري، إضافة إلى كون مصر أرض خصبة للاستثمار في شتى المجالات نظراً لعدد السكان الكبير بها والذي يصل إلى ١٠٠ مليون مواطن، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد كبير من التجمعات العربية والأفريقية.

من جانبه، قال الشيخ صالح الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة إنفينتي فيجن، إن مشروع “سيتي ووك” الذي سيتم إطلاقة يعد نموذجًا لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر، إذ يحمل مفاجآت في التصميم والتشغيل، وسيكون مركزًا فريدًا من نوعه، حيث يمتلك المكان مقومات تصميمية وتنفيذية وتشغيلية، إذ يتميز بحضور أهم الماركات العالمية والترفيهية والخدمية في المطاعم وقطاع التجزئة والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وفي السياق ذاته، أوضح هاني خليل العضو المنتدب لشركه “إنفينتي فيجن”، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان في مؤتمر صحفي عن كافة التفاصيل للمشروع إلي جانب الشركات العالمية المتواجدة به، مشيراً إلي أن المجموعة اتخذت محافظة الإسكندرية كواجهة أولى لقبلة مشاريعها، في مصر، التي ستبدأ بمشروع “سيتي ووك” الضخم، منوهاً إلى أن المجموعة تستهدف خلال الخمس سنوات الأولى الانتهاء من تشييد 6 مراكز تجارية في مصر، وأن مناطق الجونة، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، هي الوجهات المقبلة للمشروع بعد الإسكندرية.

وتعد مجموعة “هوريزون” للتنمية الإماراتية أحد أهم المؤسسات التي تعمل بمجال إنشاء وتنمية المراكز التجارية وإدارة أسواق التجزئة في الوطن العربي، رغم إنشائها عام 2016، وذلك لكونها تدار من خلال مجموعة من الخبراء في مجال التصميمات المعمارية.

