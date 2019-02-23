“البريقة”: تجاوزنا الأزمة ونتجه للتطوير والتوسّع

قال عضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط للمناطق الوسطى والشرقية للشؤون الفنية خيرالله صالح، إن الشركة تجاوزت أزمتها وتتجه الآن إلى الإنشاء والتوسع.

وأضاف صالح، في تصريح خاص لـ”218NEWS”، السبت، أن الشركة ستنشئ خزان بنزين سعة 30 ألف متر مكعب بمستودع طبرق وإنشاء 20 خزان غاز بميناء طبرق، وإنشاء مستودع نفطي كبير جدا غرب مدينة بنغازي ذو سعة عالية وكبيرة وميناء نفطي بنفس المكان.

وذكر صالح أن “البريقة” تتجه أيضا إلى إعادة إعمار مستودع البريقة الغربي وإنشاء مصنع زيوت أساسية بمدينة طبرق وهي الآن في طور الدراسة والتجهيزات مع شركة مصرية.

وأكد أن كل هذه الإنجازات سترى النور قريبا وتصبح ظاهرة للعيان وستخفف مستوى النقص الحاد في إنتاج الطاقة بالمنطقة.

وأشار صالح إلى أن الشركة عانت الكثير من الحرب والانقسامات على الرغم من أنها المورد الأساسي للمشتقات النفطية في البلاد.

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