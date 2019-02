منطقة حرة جنوبي مصر تستهدف استثمارات بـ2.1 مليار دولار

أعلنت مصر، الموافقة على إنشاء منطقة حرة في محافظة أسوان، تستهدف جذب أكثر من 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار.

المنطقة التي وافق مجلس إدارة “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” في مصر، على إنشائها، تبلغ مساحتها 187 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تساهم في توفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المصرية.

وتتضمن أنشطة المنطقة تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، إضافة لبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، في بيان، إن المنطقة الحرة الجديدة ستعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الإفريقية.

ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى ديسمبر من العام الحالي، وسيتم تنفيذ خطة لتطوير وإنشاء عدد من المناطق الحرة، على عدة مراحل حتى عام 2022.

