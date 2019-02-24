قرقاب رئيسا لإدارة شركة الاتصالات القابضة

كلفت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب بمهمة رئيس مجلس الإدارة لشركة الاتصالات القابضة.

وجاء تكليف قرقاب بعد اجتماع عقدته الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات في طرابلس، يوم أمس السبت.

وشمل القرار تعيين 5 أسماء لشغل منصب عضوية مجلس الإدارة وهم عمران الشائبي وتوفيق الطويل وأحمد خضور ورجب خليل بالإضافة إلى محمد مختار.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجمعية العمومية التابعة للشركة منذ بداية العام الجاري.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات ميزانيتها التقديرية لعام 2019، إضافة إلى جملة من الضوابط المالية والإدارية بعد الانتهاء من تعديلها، كان أبرزها تحديد أسعار جديدة مُخفضة.

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