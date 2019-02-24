سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم 24 فبراير 2019 من المصرف المركزي

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومع بدء التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 24 فبراير 2019م وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن بنك ليبيا المركزي ..

والتي شهدت تبايناً في الاسعار ما بين الارتفاع والانخفاض للدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات وهي كالتالي:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الجنيه الاسترليني جنيه واحد 1.8095 د‫.‬ل 1.814 د‫.‬ل 1.8049 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 1.5744 د‫.‬ل 1.5783 د‫.‬ل 1.5704 د‫.‬ل الدولار الامريكي دولار واحد 1.3886 د‫.‬ل 1.392 د‫.‬ل 1.3851 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 1.0493 د‫.‬ل 1.052 د‫.‬ل 1.0467 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 0.9857 د‫.‬ل 0.9882 د‫.‬ل 0.9833 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 1.3873 د‫.‬ل 1.3908 د‫.‬ل 1.3839 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.1482 د‫.‬ل 0.1486 د‫.‬ل 0.1478 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.1609 د‫.‬ل 0.1613 د‫.‬ل 0.1605 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.211 د‫.‬ل 0.2115 د‫.‬ل 0.2105 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 1.25 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 0.3702 د‫.‬ل 0.3712 د‫.‬ل 0.3693 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 0.378 د‫.‬ل 0.379 د‫.‬ل 0.3771 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 0.4549 د‫.‬ل 0.456 د‫.‬ل 0.4537 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل 0.117 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.1458 د‫.‬ل 0.1461 د‫.‬ل 0.1454 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل 0.39 د‫.‬ل فرنك افريقي 100 فرنـك 0.23 د‫.‬ل 0.23 د‫.‬ل 0.23 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.211 د‫.‬ل 0.212 د‫.‬ل 0.211 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.2607 د‫.‬ل 0.2614 د‫.‬ل 0.2601 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.2064 د‫.‬ل 0.2069 د‫.‬ل 0.2059 د‫.‬ل

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