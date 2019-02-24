الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو

ارتفعت قيمة صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية والذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن بعد موجة من الخسائر التي حققها الخميس الماضي متأثرا بتأجيل صرف منحة أرباب الأسر قبل أن يعود ويتعافى تدريجياً.

وخسر الدولار أمام الدينار 4 قروش بالمقارنة مع أسعار الصرف أمس حيث تم تداوله بــ 4.450 دنانير للدولار.

بينما تراجع اليورو ليفقد 5 قروش من أسعار الصرف عن إغلاق السوق السوداء أمس حيث جرى تداوله في السوق اليوم عند 5.000 دنانير.

أما سعر غرام الذهب كسر عيار 18 فقد تراجع وخسر دينار واحد بالمقارنة مع إغلاق السوق يوم أمس السبت مسجلا بذلك 138 دينار للغرام.

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