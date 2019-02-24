اقتصاد

الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت قيمة صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية والذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن بعد موجة من الخسائر التي حققها الخميس الماضي متأثرا بتأجيل صرف منحة أرباب الأسر قبل أن يعود ويتعافى تدريجياً.

وخسر الدولار أمام الدينار 4 قروش بالمقارنة مع أسعار الصرف أمس حيث تم تداوله بــ 4.450 دنانير للدولار.

بينما تراجع اليورو ليفقد 5 قروش من أسعار الصرف عن إغلاق السوق السوداء أمس حيث جرى تداوله في السوق اليوم عند 5.000 دنانير.

أما سعر غرام الذهب كسر عيار 18  فقد تراجع وخسر دينار واحد بالمقارنة مع إغلاق السوق يوم أمس السبت مسجلا بذلك 138 دينار للغرام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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