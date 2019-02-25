العيساوي يجتمع مع مبعوث بريطانيا لشؤون التجارة

من جهته بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق على العيساوي مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشؤون التجارة هنري بالنجهام رفقة سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكير أوجه التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين .

وقال العيساوي إنه توجد مشاريع كثيرة يمكن استكمالها والمشاركة فيها من قبل الشركات البريطانية أبرزها مشاريع المناطق الحرة في كل من بنغازي وسرت ، في حين أعرب المبعوث البريطاني عن استعداد بلاده للمساهمة في نهضة القطاعين الاقتصادي والصناعي لليبيا والمشاركة في إعادة بناء بنيتها التحتية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار