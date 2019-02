كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيمدد مهلة تنتهي مطلع مارس المقبل، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين.

حيث نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها:

“عقدنا محادثات مثمرة بشأن عدد من القضايا الصعبة التي تؤدي للانقسام بين الولايات المتحدة والصين”.

وتابع:

“سأقوم بتأجيل الزيادة الأمريكية في الرسوم، المقررة مطلع مارس”.

هذا وقال ترامب في وقت سابف إنه إذا شهدت المحادثات تقدماً فإنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في منتجعه بولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق تجاري نهائي.

وكانت قد جرت جولة من المفاوضات بين وفدين رفيعين من البلدين في بكين مؤخراً، بهدف إيجاد حل للحرب التجارية بين الجانبين.

يُذكر أن حرباً تجارية قد نشبت بين أكبر اقتصادين في العالم منذ مارس 2018، وارتفعت حدتها في يونيو الماضي.

The post بعد المفاوضات.. أمريكا تُمدد مهلة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا