“منشآت النفط”.. فصل جديد للصراع في الجنوب

اتجهت الأعمال العسكرية الدائرة منذ مدة في الجنوب الليبي نحو فصل جديد عنوانه السيطرة على منشآت النفط وتأمينها بقوة من حرس المنشآت النفطية.

وبذلك يكون الجدل حول “من سيسيطر ومن سيؤمن” قد انتهى ليبدأ جدل جديد حول رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة وحماية العاملين فيه والاستمرار في عملية الإنتاج.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن حقل الشرارة ليس مؤمنا، وفيه مجموعة مسلحة معظمهم من المدنيين وبعض الحراس السابقين للمنشآت النفطية الذين اعتدوا على الحقل سابقا حال دون عودة الحقل للعمل

ويؤكد متابعون لملف الشرارة أن ما يجري في الحقول الجنوبية وما تسعى إليه المؤسسة الوطنية للنفط هو تجنيب المصدر الرئيس لخزينة الدولة، التجاذبات السياسية وعدم جعلها غنيمة لمثيري الفتن في هذا الوقت التي تندلع بسببها كثيرا من الصراعات.

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